В Кузбассе должник оплатил 99 штрафов ГИБДД

Фото: архив "КП"
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Кемерове судебные приставы взыскали с должника 54 тысячи рублей штрафов ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
Мужчина накопил 99 штрафов. Зная о долге, он не торопился исполнять свои обязательства. Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банке и на его заработную плату. После этого мужчина рассчитался с долгами.
Напомним, что ранее судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с супермаркета, работница которого получила травму на рабочем месте.