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Общество27 июля 2022 3:18

В Кузбассе должник оплатил 99 штрафов ГИБДД

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове судебные приставы взыскали с должника 54 тысячи рублей штрафов ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина накопил 99 штрафов. Зная о долге, он не торопился исполнять свои обязательства. Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банке и на его заработную плату. После этого мужчина рассчитался с долгами.

Напомним, что ранее судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с супермаркета, работница которого получила травму на рабочем месте.