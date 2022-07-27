В Кузбассе должник оплатил 99 штрафов ГИБДД

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове судебные приставы взыскали с должника 54 тысячи рублей штрафов ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Мужчина накопил 99 штрафов. Зная о долге, он не торопился исполнять свои обязательства. Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банке и на его заработную плату. После этого мужчина рассчитался с долгами.

Напомним, что ранее судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с супермаркета, работница которого получила травму на рабочем месте.