В Кузбассе спасатели помогли корове, провалившейся в огромную яму

Фото: МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка

В Новокузнецке спасатели пришли на помощь корове, провалившейся в огромную яму, а также спасли голубя, залетевшего в здание банка. Об этих случаях рассказали в МБУ «Защита населения и территории».

За последнюю неделю к спасателям поступило сразу два обращения, связанные с попавшими в беду животными. Так, у жителей улицы Вечерней Куйбышевского района корова провалилась в глубокую заброшенную яму. Хозяева попытались вытащить буренку сами, но безуспешно. Прибывшие спасатели закрепили корову специальными канатами к крану-манипулятору и спасли несчастное животное.

Фото: МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка

Фото: МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка

Другой случай произошел в отделении «Совкомбанка» в Центральном районе. В операционный зал залетел сизый голубь, и, не найдя обратного выхода, начал метаться по помещениям, а потом забился под потолочное покрытие. Спасателям удалось с помощью подручных средств переправить птицу на волю.