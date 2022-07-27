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Общество27 июля 2022 4:42

В новокузнецком филиале Кузбасского кардиологического диспансера начал работать новый флюорограф

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В новокузнецком филиале Кузбасского кардиологического диспансера начал работать новый флюорограф. Администрация правительства региона сообщает, что новый аппарат приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Его стоимость - 3,7 миллиона рублей.

В день 240 жителей южной агломерации смогут проходить обследование на флюорографе отечественного производства.

Основное преимущество нового оборудования - уменьшение лучевой нагрузки на пациента (на 22 % меньше).