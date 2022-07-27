В Кемерове осудили двух парней, которые раздели и ограбили молодого человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вынесен приговор 18- и 24-летнему жителям областного центра, обвиняемым в разбойном нападении. Старший из них уже был судим. Следком по Кемеровской области отмечает, что на момент совершения преступления младшему обвиняемому было 17 лет.

Так, в апреле прошлого года молодые люди распивали горячительные напитки в компании 21-летнего знакомого в подъезде одного из общежитий города Кемерово. После 18- и 24-летний приятели решили поехать домой на такси. Однако денег у них не было, тогда они решили отобрать имущество у 21-летнего парня и сдать его в ломбард. Жители избили знакомого руками, ногами, после забрали у него куртку с кофтой и мобильник и разошлись по домам.

Молодого человека на улице без верхней одежды заметил прохожий, который поинтересовался у него, что случилось. Житель помог парню вернуть похищенное имущество. Кузбассовец обратился в больницу из-за избиения.

Злоумышленники сотрудничали со следствием и признали вину частично. Суд приговорил 24-летнего мужчину к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 18-летнему жителю назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.