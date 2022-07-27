За сутки в Кузбассе выявили 65 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 65 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 52 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 167 436 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 164 человека выздоровели, 2 508 скончались, 764 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.