В Кузбассе пропала без вести 30-летняя девушка

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс».

В Новокузнецке разыскивается 30-летняя Кристина Сергеевна Иванова. Ориентировку на пропавшую без вести женщину разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Девушку не могут найти почти неделю. Сообщается, что она исчезла 21 июля.

Пропавшая среднего роста (165 см), нормального телосложения, у нее черные волосы, серые глаза. Одета новокузнечанка была в черную кофту, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.