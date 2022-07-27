В Новокузнецке восстановили исторический фасад больницы по инициативе Сергея Цивилева

Фото: АПК.

По инициативе Сергея Цивилева восстановлен исторический облик корпуса новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев сообщает, что создавая в Новокузнецке филиал кардиоцентра, власти решали важнейшую задачу - обеспечение жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями доступной медицинской помощью самого высокого уровня.

Отмечено, что работы в здании ведутся за счет средств областного бюджета, медицинского учреждения и благотворительного фонда «Кузнецк сердечный». Полностью завершить ремонт сооружения снаружи планируют до конца этого года. Кровлю и вентиляцию уже привели в порядок. Планируют капитальный ремонт всех площадей корпуса, благоустройство прилегающей территории и строительство перехода между корпусами диспансера.