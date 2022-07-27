В парке Жукова в Кемерове начали устанавливать 26-тонный каркас стелы «Город трудовой доблести»

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В кемеровский парк Жукова привезли первую часть каркаса стелы «Город трудовой доблести». Об этом рассказал глава города Илья Середюк.

Основание стелы выполнено из высокопрочной стали и весит 26,2 тонны. Оно состоит из двух модулей, каждый из которых покрыт высокопрочной защитной краской. Сегодня рабочие установили первый из них массой 18,7 тонны. Для его транспортировки был использован 18-метровый трал и специальный промышленный кран. Монтаж второй части, которая весит 7,5 тонны, будет выполнен на следующей неделе. Для работ планируется использовать другой кран с большим вылетом стрелы.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Внутри каркаса модуль будет залит бетоном. После монтажа обеих частей каркаса специалисты приступят к облицовке стелы специальными гранитными плитами.