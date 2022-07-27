В Новокузнецке вновь обновят электротранспорт

Фото: архив «КП».
Больше тридцати единиц экологически чистого общественного транспорта должно прибыть в южную столицу Кузбасса до конца нынешнего года.
При этом из городского бюджета деньги на покупку тратить не придется - транспорт приобретут на средства федерального проекта «Чистый воздух».
Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов, в Новокузнецк поступят 12 трамваев и 19 троллейбусов, девять из которых будут с увеличенным автономным ходом. Федеральный бюджет выделил на покупку этого электротранспорта почти 1,5 миллиарда рублей. Троллейбусы поставит завод из Уфы, а трамваи - из Усть-Катава. Первые экземпляры, как уточнил Сергей Кузнецов, должны прибыть к нам в декабре.
Трамваи и троллейбусы будут отвечать современным требованиям комфорта и удобства для пассажиров, в том числе маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из новинок станут валидаторы для безналичной оплаты проезда.
Как отметил глава Новокузнецка, при участии федерального проекта город обновит парк трамваев на 40 процентов, троллейбусов - на 85. Экологичный транспорт поможет также снизить общий объем вредных выбросов в атмосферу более чем на 1,5 тысячи тонн в год.
Напомним, что первая партия электротранспорта по федеральному проекту поступила в Новокузнецк в прошлом году.