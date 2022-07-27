Tele2 ускорила 4G-интернет в Прокопьевске

Фото: пресс-служба Tele2.

«Кузбасс - Tele2», российский оператор мобильной связи, улучшил покрытие мобильного интернета в Прокопьевске и Прокопьевском муниципальном округе. В результате проведенных работ скорость передачи данных увеличилась на 25 %, несмотря на рост трафика.

Tele2 увеличила емкость сети для повышения скорости мобильного интернета в Прокопьевске и Прокопьевском муниципальном округе. За год Tele2 построила несколько новых базовых станций и разместила дополнительные 4G-модули в местах с высоким трафиком. Это позволило перераспределить нагрузку на сеть и более эффективно использовать ее ресурсы. В результате средняя скорость передачи данных выросла на четверть. Сейчас она превышает 11 Мбит/с на одного клиента даже в часы наивысшей нагрузки.

В городе оператор улучшил покрытие скоростного интернета на проспекте Гагарина, улицах Линейной, Союзной, Станичной, Зимовщиков, Гайдара, Мартехова, Петренко, Калинина, Боткина, Обручева, в переулке Магаданском и на прилегающих улицах. Также скорость передачи данных повысили в селе Большая Талда, поселках Первомайское, Смышляево, Калачево, Новостройка.

Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кузбассе:

«Мы много строили в прошлом и позапрошлом году, обеспечив отличное покрытие по всему региону. В Прокопьевске и Прокопьевском округе мы «разгрузили» сеть на 2 петабайта (это более двух миллионов гигабайтов). Именно столько трафика за 2020 - 2021 годы пропустили наши новые базовые станции. Мы построили их там, где жители особенно много «качали». Проведенные работы помогли нам создать хороший запас емкости сети и сохранить привычную клиентам высокую скорость интернета».