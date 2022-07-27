В Кузбассе направят на строительство и реконструкцию очистных сооружений около 1,2 миллиарда рублей в 2022 году

Фото: АПК.

На строительство и реконструкцию очистных сооружений в Кузбассе в 2022 году направят около 1,2 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев отмечает, что модернизация систем водоснабжения и водоотведения, строительство новых очистных сооружений для сточных вод окажет положительное влияние на экологию в регионе, а также улучшит качество предоставления коммунальных услуг жителям.

Кроме того, при строительстве применяют технологии энергосбережения, тем самым повышая энергоэффективность экономики Кузбасса.

Так, в текущем году приступили к возведению сооружений очистки сточных вод для хозяйственно-бытовой канализации в поселке Яшкино, строительство завершат в 2023 году. Также в поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа в 2023 - 2024 годах запланированы работы по реконструкции водозаборных скважин с установкой водоочистных станций. В ряде населенных пунктов Крапивинского муниципального округа запланированы работы по строительству насосно-фильтровальных станций.