В Кузбассе рабочий травмировался при столкновении БелАЗа и вахтового автобуса

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором рабочий получил травму. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Авария произошла на стоянке технологической дороги угольного предприятия. БелАЗ въехал в стоящий вахтовый автобус. 58-летний водитель успел выпрыгнуть из кабины, но при этом сломал обе ноги. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем о неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.