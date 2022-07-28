Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 1:35

В Кузбассе рабочий травмировался при столкновении БелАЗа и вахтового автобуса

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором рабочий получил травму. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Авария произошла на стоянке технологической дороги угольного предприятия. БелАЗ въехал в стоящий вахтовый автобус. 58-летний водитель успел выпрыгнуть из кабины, но при этом сломал обе ноги. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем о неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.