В Кемерове мужчина украл велосипед у курьера службы доставки

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове полицейские задержали мужчину, укравшего велосипед у курьера службы доставки. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

18-летний курьер привез заказ и оставил велосипед непристегнутым около подъезда. Вернувшись, он не обнаружил транспортное средство. Молодой человек обратился в полицию, и стражам порядка удалось найти похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний горожанин. Он уже успел сдать велосипед в комиссионный магазин, а деньги потратить на алкоголь. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские пытаются найти украденный велосипед.