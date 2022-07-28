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Происшествия28 июля 2022 1:47

В Кемерове мужчина украл велосипед у курьера службы доставки

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове полицейские задержали мужчину, укравшего велосипед у курьера службы доставки. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

18-летний курьер привез заказ и оставил велосипед непристегнутым около подъезда. Вернувшись, он не обнаружил транспортное средство. Молодой человек обратился в полицию, и стражам порядка удалось найти похитителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний горожанин. Он уже успел сдать велосипед в комиссионный магазин, а деньги потратить на алкоголь. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские пытаются найти украденный велосипед.