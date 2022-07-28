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Общество28 июля 2022 2:53

В Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Анастасия СЕРГЕЕВА

Завтра, 29 июля, в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах в рамках Единого дня безопасности. Об этом рассказали в городской госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на соблюдение правил перевозки детей, остановки и стоянки автомобилей, проезда перекрестков, предоставления преимущества в движении пешеходам, а также выявлять нетрезвых водителей.

Врио начальника ОГИБДД Кемерова Алексей Зайцев призвал автомобилистов уделить внимание детям на дорогах. Водителям следует заранее снижать скорость рядом с детскими садами и школами, а также при подъезде к пешеходным переходам и во дворах.