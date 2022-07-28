В Кузбассе два человека погибли и трое пострадали в ДТП с экскаватором

27 июля в Прокопьевске автомобиль столкнулся с экскаватором, в результате два человека погибли, еще трое пострадали. Об инциденте рассказал мэр города Максим Шкарабейников.

Страшная авария произошла в районе улицы Технической, на повороте между остановками «Марии Старцевой» и «Шахта им. Ворошилова». 52-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в движущий экскаватор.

Фото: Новости Прокопьевск Киселевск / ВКонтакте

Водитель и пассажир, находящийся на переднем сидении легковушки, скончались на месте. Кроме того, были травмированы еще трое пассажиров, в том числе двое детей 9 и 13 лет. Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

- Уважаемые водители, призываю всех быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения! - обратился к горожанам глава населенного пункта.