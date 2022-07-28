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Общество28 июля 2022 4:45

В «МегаФоне» назвали самые «качающие» пляжи Кузбасса

Яков КРЫМСКИЙ
Самым популярным по объему загруженных данных этим летом стал парк отдыха «Салаирские плесы»

Самым популярным по объему загруженных данных этим летом стал парк отдыха «Салаирские плесы»

Фото: Павел КЛОКОВ

Специалисты «МегаФона» посчитали количество активных абонентов на пляжных локациях Кемеровской области и рассказали, где кузбассовцы «качают» больше всего.

Самым популярным по объему загруженных данных этим летом стал парк отдыха «Салаирские плесы» в Гурьевском районе на берегу Гавриловского водохранилища. На это место пришлось 23 % всего пляжного интернет-трафика региона. На второй позиции оказались пляжи Новокузнецка - «Уют» и «Водный», а на третьем - зона отдыха в районе села Коротково на Беловском водохранилище.

Чаще всего кузбассовцы принимали солнечные ванны в первый летний месяц. Самые активные пляжные выходные совпали с июньским праздниками. В День России, когда стояла 28-градусная жара, отдыхающих на побережьях Кузбасса было в три раза больше, чем за все нерабочие дни в июне и июле. В июле количество кузбасовцев на локальных пляжах сократилось на 35 % - сказались погодные условия и возможности уехать в отпуск в другие регионы. В целом из-за капризной погоды количество активных абонентов «МегаФона» на пляжах Кузбасса снизилось на 17 % по сравнению с прошлым годом.

- Мы постоянно анализируем и прогнозируем сезонные изменения мобильной активности и в соответствии с этим настраиваем нашу сеть. Поэтому инженеры компании в начале летнего сезона модернизировали телеком-оборудование и расширили зону покрытия в наиболее востребованных пляжных локациях в Кемеровской области. Благодаря этому абоненты МегаФона могут пользоваться привычными цифровыми сервисами и технологией VoLTE для высокого качества голосовой связи и даже удаленно работать на пляже или у бассейна, - прокомментировал Александр Малов, директор «МегаФона» в Кемеровской области.

Партнерский материал.