В «МегаФоне» назвали самые «качающие» пляжи Кузбасса

Самым популярным по объему загруженных данных этим летом стал парк отдыха «Салаирские плесы» Фото: Павел КЛОКОВ

Специалисты «МегаФона» посчитали количество активных абонентов на пляжных локациях Кемеровской области и рассказали, где кузбассовцы «качают» больше всего.

Самым популярным по объему загруженных данных этим летом стал парк отдыха «Салаирские плесы» в Гурьевском районе на берегу Гавриловского водохранилища. На это место пришлось 23 % всего пляжного интернет-трафика региона. На второй позиции оказались пляжи Новокузнецка - «Уют» и «Водный», а на третьем - зона отдыха в районе села Коротково на Беловском водохранилище.

Чаще всего кузбассовцы принимали солнечные ванны в первый летний месяц. Самые активные пляжные выходные совпали с июньским праздниками. В День России, когда стояла 28-градусная жара, отдыхающих на побережьях Кузбасса было в три раза больше, чем за все нерабочие дни в июне и июле. В июле количество кузбасовцев на локальных пляжах сократилось на 35 % - сказались погодные условия и возможности уехать в отпуск в другие регионы. В целом из-за капризной погоды количество активных абонентов «МегаФона» на пляжах Кузбасса снизилось на 17 % по сравнению с прошлым годом.

- Мы постоянно анализируем и прогнозируем сезонные изменения мобильной активности и в соответствии с этим настраиваем нашу сеть. Поэтому инженеры компании в начале летнего сезона модернизировали телеком-оборудование и расширили зону покрытия в наиболее востребованных пляжных локациях в Кемеровской области. Благодаря этому абоненты МегаФона могут пользоваться привычными цифровыми сервисами и технологией VoLTE для высокого качества голосовой связи и даже удаленно работать на пляже или у бассейна, - прокомментировал Александр Малов, директор «МегаФона» в Кемеровской области.

Партнерский материал.