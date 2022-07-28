За сутки в Кузбассе выявили 74 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 74 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 60 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 167 510 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 224 человека выздоровели, 2 511 скончались, 475 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.