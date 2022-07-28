Глава Кузбасса: акция «Парковая маммография» спасла жизни двум женщинам

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе благодаря акции «Парковая маммография» у двух женщин выявили рак груди на ранней стадии. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

В течение месяца на улицах Кемерова, Новокузнецка и Белова работали передвижные маммографы, обследование в которых прошли более 300 женщин. У 15 пациенток врачи заподозрили злокачественные новообразования, поэтому отправили женщин на дополнительные обследования. В результате онкология подтвердилась у двух пациенток - у обеих была диагностирована первая стадия рака молочной железы. Сейчас жительницы проходят лечение.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, такие акции, как «Парковая маммография», позволяют вовремя обнаружить заболевание и современно начать лечение. Причем, чтобы обследоваться, не надо предварительно записываться и ехать в больницу, - это можно сделать во время прогулки или по дороге с работы домой. Для прохождения маммографии в передвижках требуется только паспорт и СНИЛС.

- Медицина в регионе становится максимально доступной. Для этого не только оборудуем учреждения здравоохранения современной техникой, но и приобретаем передвижные диагностические комплексы. Они оснащены таким же цифровым оборудованием высокого уровня, как наши больницы, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.