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Общество28 июля 2022 8:16

В Новокузнецке с 1 августа отменят пересадочный тариф

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Новокузнецке с 1 августа будет отменен пересадочный тариф. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

По его словам, в городе откажутся от пересадочных тарифов (при пересадке с одного автобуса на другой в течение часа плата снималась лишь за одну поездку) в пользу проездных билетов - они дают возможность бесплатной пересадки на всех видах пассажирского транспорта.

Глава Новокузнецка поставил задачу до 1 сентября подготовить проект по льготному приобретению проездных.

- Стоимость месячного проездного билета (с учетом того, что человек добирается и возвращается к месту работы) не должна превышать одной тысячи рублей. А стоимость одного проезда останется прежней, на уровне 25 рублей, - сообщил Сергей Кузнецов.