Два миллиона жителей Кузбасса могут заказать SIM-карту Tele2 на дом

Фото: пресс-служба Tele2.

«Кузбасс - Tele2», российский оператор мобильной связи, расширил географию доставки SIM-карт на дом клиентам. Жители еще девяти населенных пунктов Кемеровской области получили возможность подключиться к Tele2 без посещения салона связи.

Оператор запустил доставку SIM в третьем по численности населения городе региона - Прокопьевске. За год благодаря расширению сети скорость мобильного интернета в Прокопьевске выросла на четверть: инженеры Tele2 построили в городе несколько новых базовых станций и разместили дополнительные 4G-модули в местах с высоким трафиком.

Также заказать SIM-карту на tele2.ru с доставкой на удобный адрес теперь могут жители поселка Арсентьевка Кемеровского района, поселка Карьер (Белая Глинка) Ленинск-Кузнецкого района, поселков Ключи, 75-й Пикет и 360 км в Новокузнецком районе, села Терентьевского, поселков Октябрьский и Малиновка Прокопьевского района.

В целом в Кемеровской области воспользоваться услугой доставки SIM-карт от Tele2 могут жители 354 населенных пунктов, где проживают более двух миллионов человек. Курьер привезет заказ в течение семь дней и поможет начать пользоваться новым номером. В Кемерове и Новокузнецке также работает экспресс-доставка - комплект подключения привезут в течение нескольких часов. Возможность заказа SIM-карты в конкретный населенный пункт можно проверить на сайте оператора при оформлении покупки.

В интернет-магазине Tele2 можно выбрать красивый номер, подходящий тарифный план, а также настроить тариф по своему усмотрению, добавив полезные и развлекательные опции. Процесс заказа занимает не более 15 минут. Чтобы активировать SIM-карту, клиент может после получения комплекта пройти процедуру саморегистрации или подписать бумажную версию договора об оказании услуг связи в момент приезда курьера.