Кардиохирурги Кузбасса одновременно провели две операции по пересадке сердца

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Сегодня в двух операционных НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний провели операции по пересадке сердца двум пациентам одновременно. это произошло впервые в истории трансплантологии Кузбасса.

Администрация правительства региона сообщает, что работали 12 специалистов: кардиохирурги, анестезиологи, перфузиологи, трансфузиологи, средние и младшие медицинские сестры.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, в регионе работают специалисты самого высокого уровня, готовые выполнять максимально сложные задачи для сохранения жизни и здоровья людей. Современное оснащение оперблока клиники позволило провести две сложнейшие операции.

Так, один из пациентов больше года ждал подходящего для пересадки органа, другой - несколько месяцев. Специалисты отмечают, что появились сразу два сердца, которые подходили по параметрам пациентам, и это большая удача. Врачи решили выполнить сразу две операции одновременно, чтобы не лишать людей надежды на выздоровление.