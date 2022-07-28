В Кузбассе стартовал фестиваль «День сибирского купечества»

Фото: АПК.

В Мариинске фестиваль «День сибирского купечества» будет идти три дня. Туристы смогут гулять по воссозданной «Большой Московской», узнавать новости у мальчишек-газетчиков и пробовать блюда купеческой кухни. 28 июля, в четверг, фестиваль открылся молодежным турслетом, на него съехались команды со всей Сибири.

29 июля, в пятницу, на фестивале пройдет форум «Деловые и предприимчивые», участниками которого станут эксперты со всей России. Они обсудят вопросы индустрии гостеприимства и сохранения культурно-исторического наследия. Гости с 14.00 и допоздна смогут прогуляться по той самой «Большой Московской» среди купцов и мастеров. В городском парке в 18.30 пройдет встреча с десятикратным чемпионом мира по гиревому спорту Антоном Анасенко.

30 июля с 11.30 всех ждет большая купеческая ярмарка в городском парке Мариинска. Там будут выставки-продажи, спортивные программы, концерты, конкурсы и флешмоб «Лови удачу за хвост!». На главной сцене парка пройдет конкурс городского фольклора «Кийская слобода», где выступят лучшие коллективы Кемеровской области. Кульминацией фестиваля станет лазерное шоу с фейерверком в 23.00. И, конечно, во время всех дней фестиваля гости смогут съездить на экскурсии и познакомиться поближе с архитектурой Мариинска.

Так, можно будет попасть на обзорные экскурсии с посещением пошивочной мастерской купца Крымко, синематографа братьев Манусович и торгового двора братьев Хейфиц и т. д. Фестиваль будет открыт для всех желающих. И любой из нас, приехав, найдет, что ему интересно, и навсегда запомнит, как побывал в XIX веке.

Отметим, с подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте.