Кузбасская митрополия отмечает 10-летие со дня образования

Фото: АПК.

Сергей Цивилев поздравил православное духовенство региона с 10-летием создания Кузбасской митрополии. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В Знаменском соборе прошло праздничное богослужение, которое провел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Так, Кузбасская митрополия в настоящее время включает в себя 231 религиозную организацию, где трудятся 276 священнослужителей, три реабилитационных центра для наркозависимых, около 20 молодежных клубов, православные сестричества, волонтерские движения, 15 отделений Братства православных следопытов.

Кроме того, на базе КемГУ в текущем году открывается магистратура по направлению «Теология». В настоящее время идет прием документов.