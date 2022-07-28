За сутки кузбассовцы перечислили на помощь в восстановлении Горловки 450 тысяч рублей

В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. В настоящее время на счет поступило 4 миллиона 328 тысяч 845 рублей.

Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Вместе с прокопьевским поисково-спасательным отрядом он помогал семьям, оставшимся без крова, восстанавливал разрушенные дома и социально значимые объекты, собирал и развозил нуждающимся продуктовые наборы и одежду. Молодой человек верит, что можно полностью восстановить разрушенную Горловку, если кузбассовцы для этой цели начнут организованно собирать средства.

Свою поддержку жители региона выражают не только финансовой, но и гуманитарной помощью.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами.

Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.