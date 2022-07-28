Губернатор Кузбасса: забота о людях пенсионного возраста - одно из важнейших направлений нашей работы

Фото: АПК.

В Кузбассе 811 213 человек получают пенсии. Администрация правительства региона отмечает, что общий размер выплат пенсионерам составляет 16,7 миллиарда рублей в месяц.

Более 252 тысяч кузбассовцев вышли на пенсию досрочно: в основном это шахтеры, металлурги, работники химических производств, врачи и педагоги. Глава региона отмечает, что забота о людях пенсионного возраста - одно из важнейших направлений работы.

Ознакомиться с более подробным списком оказываемых мер поддержки можно здесь.