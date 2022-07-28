Сергей Цивилев: образование - главное направление для нас сейчас, это вклад в наше будущее

Фото: АПК.
В Томске Сергей Цивилев провел заседание экспертно-консультационного совета МАСС по образованию и науке.
В обсуждении приняли участие:
- руководители органов исполнительной власти регионов - участников МАСС;
- представители Роспотребнадзора в СФО;
- представители педагогического сообщества;
- представители вузов.
Губернатор Кузбасса отметил, что главное направление для нас сейчас - это вклад в наших детей, в наше будущее.
По итогам заседания рекомендовано обеспечить в общеобразовательных организациях взаимодействие с родителями по преемственности домашнего питания школьному, а также по принципам здорового питания, с формированием у детей здоровых стереотипов пищевого поведения и навыков здорового питания.
Также будет составлен список успешных решений на основе опыта регионов и перечень проблем, которые участники совета МАСС обсудят на следующем совещании.
На следующем заседании решено обсудить и сформировать единый подход к Болонской системе образования.