Сергей Цивилев: образование - главное направление для нас сейчас, это вклад в наше будущее

Фото: АПК.

В Томске Сергей Цивилев провел заседание экспертно-консультационного совета МАСС по образованию и науке.

В обсуждении приняли участие:

- руководители органов исполнительной власти регионов - участников МАСС;

- представители Роспотребнадзора в СФО;

- представители педагогического сообщества;

- представители вузов.

Губернатор Кузбасса отметил, что главное направление для нас сейчас - это вклад в наших детей, в наше будущее.

По итогам заседания рекомендовано обеспечить в общеобразовательных организациях взаимодействие с родителями по преемственности домашнего питания школьному, а также по принципам здорового питания, с формированием у детей здоровых стереотипов пищевого поведения и навыков здорового питания.

Также будет составлен список успешных решений на основе опыта регионов и перечень проблем, которые участники совета МАСС обсудят на следующем совещании.

На следующем заседании решено обсудить и сформировать единый подход к Болонской системе образования.