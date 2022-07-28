Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта

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Проект реконструкции международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Администрация правительства региона отмечает, что реконструкция взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта входит в перечень поручений президента Владимира Путина.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что кемеровский аэропорт- важнейший для города объект и в настоящее время взлетно-посадочная полоса находится в неудовлетворительном состоянии, для приведения ее в порядок неоднократно поднимали вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета. Работы будут завершены до конца 2024 года.