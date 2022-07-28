В Кемерове врачи помогли девочке, которую укусила летучая мышь

В Кемерове врачи оказали помощь девочке, которую укусила летучая мышь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кемеровские врачи помогли девочке, которую укусила летучая мышь. Об этом сообщили в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Атаманова.

В медучреждении отметили, что ночной зверек лежал на асфальте. Девочка решила проверить, что с ним.

- В итоге: испуг, травмпункт, прививка от бешенства, - уточнили в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Атаманова.

Также отметили, что летучая мышь может укусить, только чтобы защититься. При этом она может пищать, шипеть и кричать.