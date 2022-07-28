В Кузбассе жителя оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 56-летнего жителя Прокопьевска оштрафовали на 33 тысячи рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что правоохранители выявили интернет-пользователя, который под публикацией жительницы Прокопьевска в соцсети оставил комментарии, дискредитирующие ВС РФ.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол. Суд признал горожанина виновным и назначил ему административный штраф в размере 33 тысяч рублей.