В Кузбассе пропала 29-летняя девушка в разноцветном платье

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс».

В Таштагольском районе пропала 29-летняя Ульяна Макаровна Батулёва. Поисками девушки занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Ульяна Батулева ушла 23 июля из дома в поселке Зайцево, и с тех по о ней нет никаких вестей.

Девушка невысокого роста (155 см), худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза. Она была одета в разноцветное платье, цветной платок и шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.