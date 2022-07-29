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Происшествия29 июля 2022 0:40

В Кузбассе пропала 29-летняя девушка в разноцветном платье

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: «Лиза Алерт Кузбасс».

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс».

В Таштагольском районе пропала 29-летняя Ульяна Макаровна Батулёва. Поисками девушки занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Ульяна Батулева ушла 23 июля из дома в поселке Зайцево, и с тех по о ней нет никаких вестей.

Девушка невысокого роста (155 см), худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза. Она была одета в разноцветное платье, цветной платок и шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.