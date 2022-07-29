В Кузбассе осудили двух подростков, которые обворовали квартиру

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове двум 16-летним подросткам дали условные сроки за квартирную кражу. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Юноши обратили внимание, что хозяин одной из квартир долго отсутствует, при этом дверь в его жилище повреждена. Парни доломали дверь и вынесли из квартиры бытовую технику на сумму 23 тысячи рублей. Украденный телевизор они сдали в комиссионный магазин, а другие похищенные вещи оставили у родственника в комнате общежития, в которой тот не проживал. Хозяин квартиры, обнаружив поврежденные двери и пропажу техники, обратился в правоохранительные органы. В итоге парней задержали. Оба они уже попадали в поле зрения полиции - ранее состояли учете в ПДН.

В отношении подростков возбудили уголовное дело. Одному юношу суд назначил 10 месяцев лишения свободы условно, другому - один год лишения свободы условно.