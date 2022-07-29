В кузбасском городе произошло обрушение в жилом доме

Фото: телеграм-канал Госжилинспекции Кузбасса

В Прокопьевске на втором этаже многоквартирного дома по улице Черных, 13 произошло обрушение. По счастливой случайности никто не пострадал: хозяйка квартиры в этот момент вышла на улицу.

На место ЧП выехали представители Госжилинспекции Кузбасса, прокуратуры, МЧС и органов местного самоуправления. Специалисты уточнили, что в результате частичного обрушения чердачного деревянного перекрытия пострадала одна квартира.

- Возможной причиной обрушения участка перекрытия является неудовлетворительное техническое состояние данных конструкций, - сообщили в Госжилинспекции Кузбасса, подчеркнув, что дом был признан аварийным и подлежащим расселению.

Госжилинспекция выдала муниципалитету предостережение о необходимости соблюдения жилищного законодательства и назначении на дом обслуживающей организации, которая займется его текущим содержанием до момента расселения и сноса.