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Общество29 июля 2022 1:43

В Кузбассе режим «Повышенная готовность» из-за коронавируса продлили до конца лета

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе действие режима «Повышенная готовность», введенного из-за коронавируса, продлили еще на месяц. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев, оно опубликовано на сайте «Электронный бюллетень правительства Кемеровской области - Кузбасса».

В документе сказано, что ограничительные меры, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, продлеваются до 31 августа.

Напомним, что последние дни в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, за прошедшие сутки в Кузбассе было выявлено 74 новых инфицированных - максимальное количество в этом месяце.