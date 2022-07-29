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Происшествия29 июля 2022 2:18

В Кузбассе мужчина отсудил 850 тысяч рублей компенсации за смерть сына в ДТП

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу мужчины, чей ребенок погиб в ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Маленький ребенок скончался в результате столкновения двух машин. Он сидел в салоне, когда в автомобиль врезалась другая машина. Виновник ДТП ехал слишком быстро и отвлекся, поэтому допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем. Отец погибшего ребенка обратился в суд с иском о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере почти 850 тысяч рублей, и его требования были удовлетворены.

Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. После этого мужчина выплатил компенсацию в полном объеме.