Соцсети: в Кемерове водитель пригородного автобуса отказалась везти пассажиров и сняла штаны

В Кемерове водитель автобуса № 165 (до деревни Старочервово) отказалась везти пассажиров, грубила и сняла при детях штаны. На поведение женщины в соцсетях пожаловались местные жители.

Однако из пассажирок автобуса опубликовала снимки с места ЧП, на которых видна женщина, снявшая трусы и показывающая всем свою пятую точку.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

- Водитель автобуса № 165 высадила пассажиров и отказалась их везти. На вопросы, почему не повезет, она не отвечала, только грубила, а в итоге сняла штаны... и на это смотрели дети... - написала горожанка в соцсетях.

Пользователей очень удивила и возмутила выходка водителя.

Официального комментария от транспортной компании пока не поступало.