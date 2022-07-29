Кузбасских активистов и блогеров пригласили принять участие в конкурсе «Премия МИРа»

Участие - бесплатное

Кузбасских лидеров, блогеров и журналистов пригласили поучаствовать в «Премии МИРа». Это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества.

В этом году премия перенесла свой фокус на активистов, создающих позитивный и полезный контент и трансформировалась в «Премию за вклад в развитие позитивных медиа».

Принять участие в конкурсе могут все желающие (участие бесплатное). Представить свою инициативу можно в одной из шести номинаций: «Голос региона», «Про добро», «ЭКОлогическая реальность», «Культурный код», «О спорте», «Исследуя Россию».

Заявки будут приниматься до 15 августа, а награждение победителей состоится в ноябре. Полную информацию можно найти на официальном сайте конкурса премиямира.мы-мир.рф.

Напомним, что в прошлом году номинантами премии стали жители 62 регионов России и шести стран мира.