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Происшествия29 июля 2022 4:34

В Кузбассе осудили жителя, избившего до смерти знакомого

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе осудили жителя, избившего до смерти знакомого.

В Кузбассе осудили жителя, избившего до смерти знакомого.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вынесен приговор 37-летнему жителю города Белово, избившему до смерти знакомого. Об этом сообщает следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в январе прошлого года мужчина распивал горячительные напитки в гостях у знакомого. Во время застолья хозяин дома оскорбительно высказался в адрес одной из национальностей. Произошла ссора, 61-летний мужчина оскорбил гостя нецензурной бранью. Тот рассердился и избил знакомого руками, ногами. Мужчина упал от ударов, тогда беловчанин ушел. Соседка обнаружила тело мужчины, так как была открыта входная дверь его квартиры.

Жителя задержали, он сотрудничал со следствием и частично признал вину. Он говорил, что случайно наступил на грудь знакомого, а ударов не наносил. Суд приговорил жителя к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.