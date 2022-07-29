В Кузбассе осудили жителя, избившего до смерти знакомого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вынесен приговор 37-летнему жителю города Белово, избившему до смерти знакомого. Об этом сообщает следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в январе прошлого года мужчина распивал горячительные напитки в гостях у знакомого. Во время застолья хозяин дома оскорбительно высказался в адрес одной из национальностей. Произошла ссора, 61-летний мужчина оскорбил гостя нецензурной бранью. Тот рассердился и избил знакомого руками, ногами. Мужчина упал от ударов, тогда беловчанин ушел. Соседка обнаружила тело мужчины, так как была открыта входная дверь его квартиры.

Жителя задержали, он сотрудничал со следствием и частично признал вину. Он говорил, что случайно наступил на грудь знакомого, а ударов не наносил. Суд приговорил жителя к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.