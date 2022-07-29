В Кузбассе начнут применять бережливые технологии при работе с инвесторами

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Кузбасс включен в число семи регионов, которые сократят сроки выдачи документации инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре в рамках «Сквозного инвестиционного потока» - совместного проекта Минэкономразвития РФ и «Росатома».

В рамках проекта будут оптимизированы 11 алгоритмов действий инвестора по присоединению к инженерной инфраструктуре, получению земельных участков и разрешения на строительство.

По каждому из алгоритмов созданы отдельные рабочие группы, в их состав вошли специалисты по конкретному направлению деятельности.

Первые результаты реализации проекта должны появиться уже к концу сентября. Полностью реализацию инициативы пилотные регионы завершат до конца текущего года.