Фото: АПК.

Супруги Сотниковы из Кузбасса стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Администрация правительства региона отмечает, что Андрей и Ольга Сотниковы признаны победителями в номинации «Многодетная семья».

В федеральном финале конкурса «Семья года - 2022» были представлены 353 супружеские пары из 85 субъектов страны. Семья Сотниковых проживает в селе Суслово Мариинского округа. Вместе супруги воспитывают шестерых детей. Глава семьи - священник, в селе под его руководством построен храм святых апостолов Петра и Павла. Также организована работа отделения Братства православных следопытов, где ребята изучают историю России и родного края, занимаются спортом, театральной миниатюрой, участвуют в патриотических и благотворительных акциях.

Дети в семье Сотниковых - отличники учебы, активисты, вместе с родителями занимаются краеведением и туризмом. Кроме того, супруги Сотниковы реализуют уже третий проект на средства Фонда президентских грантов «Планета здоровья».