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Происшествия29 июля 2022 5:53

Под Кемеровом загорелся автомобиль в лесу

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ВКонтакте/gkuko42.

Фото: ВКонтакте/gkuko42.

В Кузбассе 28 июля пламя охватило автомобиль в деревне Старочервово (лесная зона). Об этом сообщили в агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пункт связи ПЧ-10 в селе Елыкаево. Автомобиль УАЗ был полностью охвачен пламенем на момент прибытия подразделения пожарной охраны к месту вызова.

В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание и предотвратили дальнейшее распространение огня на лесной массив.