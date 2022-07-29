В Новокузнецке будет реконструирован стадион «Регби»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент Федерации регби России Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет реконструирован стадион «Регби». Об этом сообщил телеграм-канал главы регионе «Цивилев. Live».

Уже готов проект реконструкции и проведена государственная экспертиза.

- Новокузнецкому регбийному клубу «Металлург» 55 лет - это старейшая команда во всей Сибири. Это легенда, которой гордится весь Кузбасс. Мы сохраняем и приумножаем наши спортивные традиции и достижения, - сказал Сергей Цивилев, подчеркнув, что особое внимание будет уделено популяризации этого вида спорта. В частности, в других городах создадут спортивную инфраструктуру, будет подготовлен тренерский и судейский составы.