В кузбасском городе все местные больницы объединят

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В Белове в ходе реорганизации системы здравоохранения все медицинские учреждения будут объединены. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Один из местных жителей в комментариях под постом губернатора Кузбасса попросил проверить состояние городской больницы № 2 в Белове.

- Разве она ремонту не подлежит, и ее обязательно надо развалить и закрыть? - спросил пользователь.

В ответ представители регионального минздрава сообщили, что больница оказывает услуги в полном объеме, стационарные и амбулаторно-поликлинические отделения работают в прежнем режиме.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас идет реорганизация системы здравоохранения: все городские медорганизациии будут присоединены к Беловской городской больнице № 1.

Также в министерстве сообщили, что в этом году запланирован косметический ремонт помещения детской поликлиники в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Кемеровской области».