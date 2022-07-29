В Кузбассе 108 семей получили ключи от новых квартир

Фото: АПК.

В Кузбассе еще 108 семей из льготных категорий граждан получили жилье. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, сегодня, 29 июля, в Калтане новоселье отметили 108 семей, в том числе 74 - переселенцы из аварийного жилья, 27 - дети-сироты, 5 - инвалиды, две многодетные семьи. Отмечено, что получатели ждали свои квартиры с октября 2021 года. Строительство МКД по улице Дзержинского, 26/1 велось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и заняло менее года.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что новостройка в Калтане полностью отвечает современным требованиям. В шаговой доступности расположены школа, детские сады, автобусная остановка, магазины, рядом строится современный физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет сдан в конце этого года.

Кроме того, в Калтанском городском округе уже построено два многоквартирных дома, квартиры в которых получили 90 семей. В 2023 году планируется сдать еще один новый дом на 54 квартиры.