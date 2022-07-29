В Кемерове временно изменится схема движения трамвая № 5. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове приступают к переустройству трамвайных путей и контактной сети на пересечении улиц Пролетарской и Автозаводской. Об этом сообщает градоначальник Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что сегодня в ночь до утра понедельника закрывают движение транспорта на пересечении Пролетарской и Автозаводской. За это время специалисты выполнят перекладку 128 м трамвайных путей и заменят две опоры контактной сети.

Временно изменится схема движения трамвайного маршрута № 5: он будет ходить только по Южному до остановки «Мост». Для жителей домов ЖК «Кузнецкий» заезд открыт со стороны Федоровского, на Автозаводской установлены знаки и бетонные ограждения. Новое расписание трамвая № 5 «ост. Мост – Южный» можно посмотреть здесь.

После выходных движение трамваев откроют, но автомобилистам, выезжающим со стороны Автозаводской, лучше воспользоваться альтернативными путями. На перекрестке будут продолжены работы по обновлению дорожного полотна по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а также установлен светофор.

Глава города напомнил, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» подрядчики ведут строительство 640-метрового участка улицы Пролетарской от Федоровского до Автозаводской. Там уже завершили масштабные работы по переустройству инженерных сетей, установили 36 опор освещения, появилась четырехполосная дорога, после завершения всех работ будут установлены дорожные знаки, нанесена разметка. Заканчивается обустройство пешеходных тротуаров с велодорожкой.