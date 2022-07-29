Замгубернатора Кузбасса показал уникальный пешеходный мост

Фото: Telegram/panov_kuzbass.

Современный пешеходный мост через железнодорожные пути открыт на станции Бочаты. Об этом сообщил замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем телеграм-канале.

Андрей Панов отметил, что пешеходный мост построен с учетом всех современных требований безопасности и доступности. Для маломобильных жителей доступ обеспечивается тремя подъемными лифтами, которые установлены в отапливаемых шахтах.

Кроме того, габариты лифтов позволяют свободно разместиться человеку в кресле-каталке с сопровождающим. Мостов, сравнимых с этим по уровню комфорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, нет на всей сети Западно-Сибирской железной дороги. Для обеспечения безопасности на мосту ведется круглосуточное видеонаблюдение.