Фото: АПК.

Кузбасс занял второе место в стране по приросту потребления газомоторного топлива. Администрация правительства региона отмечает, что общественный транспорт Кузбасса переходит на экологическое топливо. На сегодняшний день более 700 автобусов в регионе заправляются природным газом.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года Кузбасс вошел в тройку регионов, в которых существенно выросло потребление газомоторного топлива. Было направлено с января по июль более 17 миллионов кубометров метана - на 3 миллиона кубометров больше, чем за аналогичный период годом ранее.

За три года объем реализации природного газа в регионе вырос в полтора раза - с 20 миллионов кубометров в 2019 году до 32 миллионов кубометров в 2021 году.