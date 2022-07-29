Сергей Цивилев: жители Кузбасса должны получать в электронном виде больше медицинских услуг

Фото: АПК.

На заседании правительства региона власти обсудили вопросы доступности электронных медицинских услуг для жителей Кузбасса. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что человек должен иметь возможность получить нужную справку дистанционно, а не ходить за одной бумажкой несколько раз в поликлинику.

Минздрав Кузбасса сообщает, что жители региона имеют возможность записаться на прием к врачу с помощью порталов «Госуслуги» и «Врач42».

Кроме того, сейчас специалисты Кузбасского медицинского информационно-аналитического центра работают над созданием региональной базы электронных медицинских услуг.