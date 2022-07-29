Сергей Цивилев: международное сотрудничество - одно из приоритетных направлений работы кузбасских вузов

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Губернатор Кузбасса обсудил с руководителями научных и образовательных организаций региона вопросы взаимодействия с дружественными зарубежными странами в сфере образования.

Сергей Цивилев отмечает: важно, чтобы кузбасские вузы и образование были достаточно привлекательными для иностранных студентов.

В вузах Кузбасса в 2021 - 2022 учебном году обучались 2662 студента из стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время документы на поступление подали 1397 иностранных абитуриентов.

Губернатор Сергей Цивилев поручил решить вопросы обеспечения иностранных студентов съемным жильем, проработать для них возможность прохождения профильной практики на предприятиях и в организациях региона, урегулировать транзакции с представителями банковской сферы.