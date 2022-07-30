В Кемерове закрыли на ремонт Красноармейский мост

Фото: администрация г. Кемерово

Минувшей ночью Красноармейский мост через Искитимку закрыли для проезда, рабочие приступили к подготовке к ремонту. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Специалисты Кемеровской электротранспортной компании начали демонтаж контактной сети. Им предстоит разобрать 1,5 км контактного провода и около 2 км тросовой системы. В ближайшие две ночи электротранспортники также переустроят два стрелочных перевода на пересечении улиц Красноармейской и 50 лет Октября.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что в связи с закрытием моста троллейбусы и автобусы поедут по новым маршрутам. Ремонт моста будет проходить в два этапа, первый завершится в середине октября.