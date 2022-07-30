В «Пассажиравтотрансе» прокомментировали сообщения о женщине-водителе, которая сняла штаны

Фото: архив "КП" Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В ГПК «Пассажиравтотранс» прокомментировали жалобы горожан на водителя автобуса № 165 «Вокзал - Старочервово». Напомним, что вчера в соцсетях появились сообщения, что женщина, сидевшая за рулем этого автобуса, отказалась везти пассажиров, грубила, а затем сняла штаны, оголив свою пятую точку.

В транспортной компании заявили, что факты, описанные в публикации, являются недостоверными.

- Все пассажиры маршрута №165 «ж.д. Вокзал - д. Старочервово», следующие в направлении д. Старочеровово, желающие доехать до конечной остановки, были доставлены туда своевременно, - сообщили в ГПК «Пассажиравтотранс». - Следует отметить, что остановка, указанная в инциденте - конечная для данного маршрута, и, согласно расписанию, на ней предусмотрена стоянка 20 минут.

Также в компании заявили, что подтверждений того, что на опубликованных в соцсетях фотографиях водитель автобуса, нет.

Для детального расследования происшествия в предприятии-перевозчике будет создана конфликтная комиссия.

Примечательно, что все посты с фотографиями с места ЧП были удалены из пабликов.